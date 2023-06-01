◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１日、オーストリア・ヒンツェンバッハ）女子個人第２６戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）が行われ、２６年ミラノ・コルティナ五輪の混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は、合計２２０・９点で８位だった。１回目に８２メートルと飛距離を伸ばせず８位。上位を目指した２回目は８４メートルを飛ぶ意地を見せたが、順位を上げられなかった。五輪後、初のＷ杯だった２月２８日の個