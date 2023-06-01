アメリカ中央軍は1日、これまでのイランへの軍事攻撃「壮大な怒り」作戦のなかで、アメリカ軍関係者3人が死亡、5人が重傷を負ったと発表しました。また、他にも何人かのアメリカ軍の関係者が、けがや脳震とうの治療を受けているということです。アメリカ軍は、軍の関係者が死亡した詳しい状況などについては明らかにしていません。今回のイランへの攻撃で、アメリカ軍の死者が確認されたのは初めてです。