イランのペゼシュキアン大統領は、イランは報復を「正当な権利かつ義務」とみなしているとする声明を出しました。先月28日に行われたアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、イランの赤新月社はこれまでに全土で201人が死亡したと明らかにしています。ロイター通信によりますと、イランのペゼシュキアン大統領は声明を発表し、イランは報復を「正当な権利かつ義務」とみなし、この義務を果たすために最大限の努力を尽くすと