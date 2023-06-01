プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「メカジキのソテー粒マスタード風味」 「白ネギと白菜のパセリマリネ」 「シイタケのバターしょうゆソテー」 の全3品。 春先のみずみずしい野菜やキノコ類は、少ない水分で蒸し煮にして、旨みと甘みを存分に引き出しましょう。【主菜】メカジキのソテー粒マスタード風味 しょうゆと酢を効かせた和風の粒マスタードソースは肉や他の魚にも応用でき