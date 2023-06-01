プレミアリーグ第28節が1日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとクリスタル・パレスが対戦した。ホームのマンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督就任後、リーグ戦6試合を戦って5勝1分けと好調をキープ。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位に位置している。対するアウェイのクリスタル・パレスは、リーグ戦ここ12試合でわずか2勝のみと失速している。とはいえ、来季の欧州カップ戦出場の可能