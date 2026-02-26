リーグ・アン 25/26の第24節 パリFCとニースの試合が、3月1日23:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、イラン・ケバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはケビン・カルロス（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ねた。 2