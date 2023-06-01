ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第27節が3月1日に行われ、ヘンクとヘントが対戦した。前節終了時点で勝ち点「35」を獲得しているヘンクと、勝ち点「36」を積み上げているヘントによる、チャンピオンズ・プレーオフ出場権を争う一戦。ヘンクに所属する伊東純也は、2月26日に行われたヨーロッパリーグのディナモ・ザグレブ戦で延長前半までピッチに立っていた影響もあってか、この試合はベンチからのスタート。一