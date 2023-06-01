2日午前0時50分ごろ、愛媛県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛媛県南予で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、愛媛県の宇和島市です。【各地の震度詳細】■震度2□愛媛県宇和島市■震度1□愛媛県八幡浜市大洲市西予市松野町愛媛鬼北町