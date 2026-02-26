ゴディバから、春限定のショコリキサー「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」と「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」が2026年3月7日（土）より登場します。さらに桜風味のチョコレート菓子もラインナップし、春の訪れを感じられる華やかなコレクションに。可憐な桜の香りとやさしい甘さを楽しめる限定商品は、季節のご褒美タイムにぴったりです♡ 春限定ショコリキサー登場