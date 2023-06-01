天下の奇祭「国府宮はだか祭」が愛知県稲沢市で行われ、厄を落とそうと1万人の裸男がぶつかりあいました。はだか祭の儺追神事では、午後5時過ぎ、人々の厄を一身に背負うとされる主役の神男が参道に現れると、触れようとする裸男たちの渦ができ、激しいもみ合いが始まりました。日曜日の開催となった今回、1万人の裸男が参加したということです。そして午後6時10分、今年の神男・木村勇樹さん（26）が境内の儺追殿に収まると、裸男