【ニューデリー＝青木佐知子】イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の死亡が報じられたことを受け、パキスタン南部カラチで１日、米国領事館前で抗議デモを行っていた人々と治安当局が衝突し、地元紙ドーンなどによると、デモ参加者９人が死亡した。一部が領事館内に押し入ろうとしたため、治安当局が発砲したという。カラチのほか、首都イスラマバードや東部ラホールでも抗議デモが起きた。モシン・ナクビ内相は１日、「全て