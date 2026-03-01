[3.1 ベルギー・リーグ第27節ゲンク 3-0 ゲント]ゲンクは1日、ベルギー・リーグ第27節でゲントを3-0で破って欧州カップ戦や年間王者を争うプレーオフ1の出場圏・6位に浮上した。FW伊東純也はUEFAヨーロッパリーグ(EL)16強入りに貢献した一戦から中2日でベンチスタートとなり、後半途中から出場して今季2アシスト目を記録。ゲントのMF伊藤敦樹は先発出場で57分間プレーし、DF橋岡大樹も先発出場して83分間の出場となった。試