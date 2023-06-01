ラ・リーガ 25/26の第26節 エルチェとエスパニョールの試合が、3月1日22:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはアンドレ・シルバ（FW）、ラファ・ミル（FW）、ルーカス・セペダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名