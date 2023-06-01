筆者は中学校時代から遺伝的な強度の近眼で、眼鏡は長年にわたり生活必需品だった。ほぼ年齢的に平均だと思われる一昨年に白内障の手術を受けたが、ディスプレイ作業が多い生活環境を考慮し、焦点距離を目の前30～40cmに合わせた眼内レンズ（IOL）を選択した。 その結果、宅内での生活は眼鏡不要となり、日常的な作業は驚くほど快適になった。一方で外出時には安全面の理由から、依然として眼鏡を着用している。