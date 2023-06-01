ええ～っ!?そんなのあったのぉ～？と驚いて思わず買ったのが「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」という「超薄」のMagSafe対応モバイルバッテリーだ。 CIO「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」は見た瞬間「薄っ！」と感じられるほど薄いモバイルバッテリー。容量は3000mAhだ。MagSafe対応でiPhoneなどをワイヤレス充電できるが、ワイヤレス充電規格としてはQi対応（最大7.5W）。Qi2はMagSafe対応で最大15Wでの急