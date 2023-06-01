5人組グループ・SUPER EIGHTがMC、俳優の古田新太が“支配人”を務めるテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP昭和・平成・令和50年分総決算!!音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100』が、3月18日午後7時から3時間にわたって放送される。【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ51人に、一斉アンケ