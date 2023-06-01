【ホロライブプロダクション ウエハースvol.5】 3月2日 発売 価格：171円 バンダイは、食玩「ホロライブプロダクション ウエハースvol.5」を3月2日に発売する。価格は171円。 「ホロライブプロダクション」のカード付きウエハースの第5弾が登場。前弾・後弾で「ホロライブプロダクション」のメンバーが集合し、後弾では33名がラインナップする。