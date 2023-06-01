ベッキーが、「今、夢中」な女芸人の名前を告白し、「出版社だったらエッセイのオファーを出す」と語った。【映像】ベッキーが「今、夢中」な女芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはベッキーが登場した。隠し事をしていると、発覚したときに一気