【モデルプレス＝2026/03/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀、女優の天海祐希が出演するセブン‐イレブンの新テレビCM「朝セブン最高篇」が、3月3日より全国放映開始される。【写真】STARTO国民的アイドル＆人気女優、新CMで“ギャルピ”披露◆櫻井翔＆天海祐希、ギャルピース披露前回までのシリーズに引き続き、宇宙人アルバイト役に櫻井と相葉、オーナー役に天海が登場。さらに今回は、朝から元気いっぱいな客役としてエルフ・荒川を迎え