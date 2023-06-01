【モデルプレス＝2026/03/02】アイドルグループ・ワッツ◎さーくるの夢乃きらりが、2日発売の「ヤングマガジン」14号（講談社）の巻中グラビアに登場。美しいボディを披露している。【写真】24歳アイドル、美バスト＆美ウエスト披露◆夢乃きらり、色白美ボディ輝くヤンマガWebの人気企画「ヤンマガGリーグ！アイドル編」優勝記念として、夢乃が同誌に登場。自身初となるグアムを満喫する姿が掲載されている。股下90cmの美しい脚を