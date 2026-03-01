篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）第6話が1日に放送され、霜降り明星・せいやが“謎の男”役で登場した。【写真】どうなっちゃうの!? 『パンチドランク・ウーマン』第6話ネタバレ写真本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”