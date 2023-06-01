ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが１日、パーソナリティーを務めるＦｍｙｏｋｏｈａｍａ「Ｒｅｂｅｌｌｍｕｓｉｋ」（日曜・午後１１時半）に出演。２月１７日に死去した同バンドのドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。番組冒頭、「ＬＵＮＡＳＥＡのドラマーで真矢が先月１７日、新月の日、永眠しました」と静かな声で話し出すと「一つの奇跡が幕を閉じました。２０２０年にステージ４