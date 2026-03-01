「2人目はまだ？」幸せな3人家族の生活に、踏み込んでくる周囲の言葉。ひとりっ子を勝手に「かわいそう」と決めつける言葉に疑問を感じつつ…やっぱり2人目が欲しいと思ってしまうのでした。周囲の勝手な期待と、家族の本当の幸せ…その狭間で揺れ動きながら、最後に見出した答えとは…？＞＞ 【まんが】ひとりっ子はかわいそう？(ウーマンエキサイト編集部)