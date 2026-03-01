日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が1月の売上高を発表。インバウンド売上は低調だったものの、気温低下による冬物商材が好調だったことで、どちらも前年同月を上回ったことが分かった。また2025年年間のショッピングセンター売上は、5年連続で前年比プラスとなった。【こちらも】12月の百貨店売上、前年下回るSCは好調続く■百貨店売上高は2カ月ぶりに前年同月上回る2月25日、日本百貨店協会が1月度の全国百貨