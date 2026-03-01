2月28日、ビットコイン（BTC）が急落し、一時6万3,000ドル台まで下値を切り下げた。前日比で約3%の下落となり、異例の値下がりとなた。イスラエルと米国がイランへの軍事攻撃を実施したとの報道が、リスクを嫌った投資家たちの売り注文を強く誘発した格好だ。【こちらも】子会社の粉飾決算に揺れるKDDI業績への影響と連続増配の行方は？今回の急落により、暗号資産市場全体の時価総額は約20兆円規模で目減りしたとみられる。