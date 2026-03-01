２月２８日、菜の花畑でたこ揚げをする親子。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月1日】中国重慶市豊都県では気温が上昇するにつれ、長江沿いに広がる約40ヘクタールの菜の花が次々と開花し、観光客の目を楽しませている。２月２８日、菜の花畑でたこ揚げをする親子。（重慶＝新華社記者／唐奕）２月２８日、菜の花畑を散策する観光客。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）２月２８日、菜の花畑で記念撮影をする観光