SixTONESの松村北斗と森本慎太郎が、11日発売のグラビア週刊誌『anan』2487号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗SixTONESのananバディ表紙は組み合わせごとに無二の魅力を放ち、大きな話題を呼んでいる。第6弾に登場するのは松村と森本の”ほくしん”。誌面には圧倒的な「俳優」としての熱量と、無防備な「素」が交差する、奇跡のセッションが掲載されている。2人