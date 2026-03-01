3児の母でモデルの近藤千尋が、娘たちへのデリケートゾーンの洗い方や性教育についての切実な悩みを明かした。【映像】近藤千尋の3人の娘たち3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの近藤、滝沢眞規子、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃、フェムテック委員のマイ、産婦人科医の櫻井先生が集まり、人には言えない「フェムケア」の内緒話をテーマに座談会が繰り広げられた。番組内では、多くの女性が抱えるか