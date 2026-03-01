◇スコットランド・プレミアリーグセルティック2―2レンジャーズ（2026年3月1日英国・グラスゴー）セルティックのMF旗手怜央が敵地で行われたレンジャーズとの“オールド・ファーム”で劇的な同点弾を決めた。0―2の後半開始から出場すると、1―2で迎えた終了間際にFW前田大然のヘディングシュートが相手選手のハンドを誘ってPKを獲得。キッカーを務めた旗手は相手GKの好セーブに2度も弾かれたが、最後はこぼれ球に詰め