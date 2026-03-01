アメリカとイスラエルのイランへの軍事攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを受け、警察庁はきょう（1日）、全国の警察に対して、日本国内にある関連する施設の警備の強化などを求める事務連絡を出しました。警察庁は、日本国内のアメリカ、イスラエル、イランの各大使館など関連施設でデモなどが行われることを想定。警備する警察官を増やしたり、パトロールを強化して、不審者へ積極的に職務質問を行ったりする警