ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が1日深夜に、パーソナリティーを務めるFmyokohama「Rebellmusik」に出演した。番組では、先月17日に亡くなったドラムスの真矢さん（享年56）について、「LUNASEAのかけがえのないドラマー・真矢が、先日2月17日、新月の日に永眠しました。1つの奇跡が幕を閉じました。2020年にステージ4の大腸がんが発覚し、昨年には脳腫瘍も発覚し、7回もの手術、治療を続けてきまし