◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１日、オーストリア・バートミッテルンドルフ）フライングヒルによる男子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計３９２・８点で８位に入った。１回目に向かい風をうまくつかむと２２９メートルの好飛躍で３位にわずか０・１点差の４位につけた。今季９度目の表彰台を目指して飛んだ２回目は、２１８メートルにとどまり順位