ボートレース若松の「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」が１日開幕した。大江純（３０＝愛知）は９Ｒ、２枠から３枠の鶴田勇雄との２着競りを制した。「悪くないです。バランスが取れています。起こしも軽快で、評価されている以上はあります」と感触はいい。前節のからつでは９走中６回の舟券絡みで存在感をアピール。「からつではいいエンジンだったのもあるけど、レースの仕方だったり、道中で追い上げる