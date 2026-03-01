ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は１日、予選２日目が行われた。北野輝季（３７＝愛知）は１０Ｒ、４号艇・原豊土のカド強襲に抵抗する間に５号艇・井上大輔に差されるも、２Ｍで差し返して白星をもぎ取った。２連率４４％の５４号機は「手前に寄せて、出足型の延長で悪くない。自分はこっちの方が好き。ターン系も良くなった」と胸を張る仕上がりだ。誕生日だった２８日の初日は２着２本。この日