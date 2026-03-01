ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は１日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。田中駿兵（２３＝徳島）は９Ｒ、インからスリット後伸び返して先マイ、今節初白星を挙げた。予選２位で準優勝戦に進んだ。「３日目からいい雰囲気になった。エンジンメンバーもあると思うけど、スローからでも伸び返したし、スリット近辺はいい。ターン回りも問題ない。前節、優勝した尼崎より体感