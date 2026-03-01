ボートレース下関のＧIII「長府製作所杯」は１日、準優勝戦が行われた。篠崎元志（３９＝福岡）は１０Ｒで逃げ切り快勝。前日のバースデー勝利に続き、これが通算１５００勝のメモリアルとなった。「スタートはちょっと様子を見た。バランスが取れて優勝戦でも十分戦える足です。おかげさまで、２０年でやっと１５００勝。通過点ですけど、またこれからも一つひとつ積み重ねていきたい」と笑顔を見せた。次は通算５９回目のＶ