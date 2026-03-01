大相撲の錦戸部屋のおかみでソプラノ歌手の小野友葵子さんが１日、自身のインスタグラムを更新。「２月１２日には結婚記念日でした。今年で１０周年！！」などと記し、錦戸親方（元関脇水戸泉）親方との１泊温泉旅行を報告した。「１０年前、婚姻届けを出したその足で行った福島の磐梯熱海温泉、翌年も結婚１周年で行ったのですが、今年１０周年ということで久々に行こうというお話になって９年ぶりに伺いました」と思い出の地