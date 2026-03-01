肛門ポリープはどのような病気なのかご存じですか？本記事では、肛門ポリープはどんな病気？ ・肛門ポリープの検査・治療 肛門ポリープについて知るためにぜひ最後までお読みください。 ※この記事はメディカルドックにて『「肛門ポリープ」はがん化するの？「大腸ポリープ」との違いも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 肛門ポリープの検査・