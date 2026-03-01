大谷がインスタグラムで共有野球日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者のみの練習を行った。その夜、大谷翔平（ドジャース）が自身のインスタグラムを更新。ナインで決起集会を行った際の写真を投稿した。焼肉店とみられる店内に30人超が集結。写真中央、最前列に写っていた選手に所属球団のファンが驚いていた。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」との文面で、侍ジャパンのメンバーが一堂に会した決