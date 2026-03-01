久留米競輪場のF1「戸上守杯×HPCJC」初日の12Rで福島のベテラン佐藤慎太郎（49）が通算500勝を達成した。昨年12月の海老根恵太以来、史上72人目、男子では66人目の記録となった。岩本俊介が後藤大輝を相手に突っ張り先行。佐藤慎太郎が背後からきっちり差し切った。「通過点ではありますが節目ですしね。岩本が500勝をプレゼントしてくれる走りをしてくれて、自分もそれに応えた仕事をした上での結果。いいレースだったと