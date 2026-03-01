2.5次元アイドルグループすとぷりのるぅと（27）が1日、東京・代々木第一体育館でワンマンライブ「君と僕の約束in国立代々木第一競技場第一体育館」を開催した。2月28日と2日間4公演。メンバーの中では、昨年8月の莉犬（27）から4人それぞれが行ってきたワンマンライブの大トリとして成功を収めた。「この景色がすごい。ずっと見ていたくなっちゃう」と、るぅとカラーの黄色のペンライトで染まった観客席に胸をいっぱいにさせ