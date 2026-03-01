オリックスの宮城大弥投手（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」の決起集会と思われる集合ショットを投稿した。大谷翔平投手が「明日からまたみんなで頑張りましょう」と、この日侍ジャパンに合流した山本由伸投手、岡本和真内野手、村上宗隆内野手らも参加した“翔平会”の様子を投稿した49分後、宮城も自身のインスタで同じ写真を投稿