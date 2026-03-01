アンソロピックのウェブサイト＝26日、ニューヨーク（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは1日までに、米軍がイランへの攻撃で新興企業アンソロピックが開発した対話型の生成人工知能（AI）「クロード」を利用していたと伝えた。同社は米国防総省が求めたAIの軍事利用拡大を拒否し、トランプ大統領が同社の技術を使用しないよう全ての連邦政府機関に指示したばかりだった。クロードは米軍の機密