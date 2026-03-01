侍ジャパンが１日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催した。ドジャース・大谷翔平投手が自身のインスタグラムを更新し、決起集会の写真を投稿。「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズを添えた。写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手の姿もあり、チームに合流したことが明らかに。ついに全３０人のメンバーが出そろった。フォ