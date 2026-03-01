サッカーのスコットランド・プレミアリーグで1日、セルティックの旗手怜央がアウェーのレンジャーズ戦で後半から出場し、1―2の追加タイムに同点ゴールを決めた。今季2点目。前田大然はフル出場した。試合は2―2で引き分けた。（共同）