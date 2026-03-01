野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が１日、自身のインスタグラムを更新。「明日からまたみんなで頑張りましょう」と記し、決起集会の写真を投稿した。２列の長いテーブルの向こうに代表選手が並んで記念撮影。大谷は中央最後列におり、前の鈴木誠也外野手の肩に手を置いて笑顔を浮かべた。この日合流した村上宗隆内野手は左側で笑顔。ドジャースの同僚・山本由伸投手は中央前列で高橋宏斗投手と絡み合うように腰を下