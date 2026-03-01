毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。3月1日（日）は、ゲストにロッシー（野性爆弾）、レイザーラモンHG、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）、中嶋優月、谷口愛季（共に櫻坂46）、タツナミシュウイチ、中原みなみアナウンサー（テレビ東京）を迎えて、「Minecraft（マインクラフト）」をプレイ。「テレ東プラス」