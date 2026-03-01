あfろによる漫画を原作としてTVアニメシリーズ3作品と劇場アニメ1作品が展開されている『ゆるキャン△』のアニメ新シリーズ『ゆるキャン△ SEASON 4』が2027年放送予定であることが明らかになり、特報PVが公開されました。アニメ『ゆるキャン△』ポータルサイトhttps://yurucamp.jp/本作は芳文社・COMIC FUZ連載のあfろによる漫画を原作としたアニメで、2018年から放送されたTVアニメの1作目は大きな話題を呼び、キャンプブームの