クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんがゲストの後編です。 使いやすい“おすすめのキッチン用品”2つ 齋藤さんはおすすめのキッチン用品として、家事問屋の「だしとりあみ」を挙げた。出汁をこすための網だ