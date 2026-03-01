３月１日に開催されたスコットランドリーグ第29節で、日本代表コンビを擁する勝点54で３位のセルティックが、同56で２位の宿敵レンジャーズと敵地で対戦。前田大然が左ウイングで先発した一方、序列が低下している旗手怜央はベンチスタートとなった。大注目のオールドファームの開始８分、シェルミティに超豪快なオーバーヘッドで被弾し、いきなりビハインドを負う。さらに26分にはまずい守備対応もあり、シェルミティに再び得